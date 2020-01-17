Суд Литвы оставил в силе приговор за шпионаж в пользу РФ жителю Клайпеды Шешелю

Литовский апелляционный суд оставил в пятницу в силе наказание за шпионаж в пользу России гражданина Литвы Романа Шешеля в виде семи лет лишения свободы.
Шешель, подавший жалобу в Апелляционный суд, в апреле прошлого года был осужден Клайпедским окружным судом за шпионаж в пользу России посредством сбора данных о военных кораблях НАТО, компании Klaipedos nafta и других объектах.
При рассмотрении дела в суде первой инстанции он своей вины не признал и просил об оправдательном вердикте.
Как сообщала Генпрокуратура, мужчина выполнял задачи, связанные со сбором информации и передачей ее разведывательным организациям России.
По мнению прокуратуры, собранные данные позволяют считать, что обвиняемый с 2015 года до его задержания в декабре 2017 года собирал и передавал информацию о Военно-морских силах Литвы, судах НАТО и перевозимой ими военной технике, объектах, находящихся в Клайпеде и в Клайпедском морском порту, включая и имеющие стратегическое значение для нацбезопасности государства.
Есть подозрения в том, что Шешель собирал информацию о терминале сжиженного природного газа, о компании Klaipedos nafta, об инфраструктуре эти объектов, резервуарах, системах защиты.
Прокуратура подчеркивает, что Шешель не собирал и не передавал засекреченные документы, однако его действия следует расценивать как преступление, потому что он действовал, выполняя задачи разведведомства зарубежного государства.
Литовские законы предусматривают наказание за шпионаж в виде лишения свободы от трех до 15 лет.
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