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СНГ 17.01.2020 16:02

Суд Литвы оставил в силе приговор за шпионаж в пользу РФ жителю Клайпеды Шешелю

Литовский апелляционный суд оставил в пятницу в силе наказание за шпионаж в пользу России гражданина Литвы Романа Шешеля в виде семи лет лишения свободы.

Шешель, подавший жалобу в Апелляционный суд, в апреле прошлого года был осужден Клайпедским окружным судом за шпионаж в пользу России посредством сбора данных о военных кораблях НАТО, компании Klaipedos nafta и других объектах.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции он своей вины не признал и просил об оправдательном вердикте.

Как сообщала Генпрокуратура, мужчина выполнял задачи, связанные со сбором информации и передачей ее разведывательным организациям России.

По мнению прокуратуры, собранные данные позволяют считать, что обвиняемый с 2015 года до его задержания в декабре 2017 года собирал и передавал информацию о Военно-морских силах Литвы, судах НАТО и перевозимой ими военной технике, объектах, находящихся в Клайпеде и в Клайпедском морском порту, включая и имеющие стратегическое значение для нацбезопасности государства.

Есть подозрения в том, что Шешель собирал информацию о терминале сжиженного природного газа, о компании Klaipedos nafta, об инфраструктуре эти объектов, резервуарах, системах защиты.

Прокуратура подчеркивает, что Шешель не собирал и не передавал засекреченные документы, однако его действия следует расценивать как преступление, потому что он действовал, выполняя задачи разведведомства зарубежного государства.

Литовские законы предусматривают наказание за шпионаж в виде лишения свободы от трех до 15 лет.

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Тэги: ЛИТВА, ШПИОНАЖ, ПРИГОВОР, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]