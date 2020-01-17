В Москве ценят направленность Турции на мирное разрешение ливийского конфликта

Москва ценит, что Анкара остается сторонником мирного разрешения ливийского конфликта, заявили в пятницу МИД РФ.
"Ценим то, что турецкие партнеры остаются сторонниками мирного разрешения ливийского конфликта, прежде всего, в контексте ведущейся под эгидой ООН подготовки многостороннего форума по Ливии", - говорится в письменных ответах МИД РФ на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
"Подтверждаем готовность к дальнейшему обмену мнениями с турецкой стороной и координации усилий наших стран в интересах продвижения политического процесса и деэскалации напряженности в этой стране", - отметили на Смоленской площади.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет развертывание войск в Ливии, сообщили турецкие СМИ.
Как сообщал информационный портал "Аль-Масдар" отмечал, что в январе Эрдоган говорил о том, что в Ливию уже командированы 35 военных советников, которые помогают тренировать войска Правительства национального единства.
В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.
Парламент Турции 2 января разрешил правительству направить военных в Ливию для борьбы против наступающей на Триполи армии Халифы Хафтара.
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