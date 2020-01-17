Главы МИД пяти стран создали группу для контроля за расследованием авиакатастрофы в Иране, заявляют в Киеве

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о договоренности с коллегами из Великобритании, Швеции, Афганистана и Канады создать формальную группу, которая будет помогать в расследовании крушения Boeing 737 в Иране.
"Что касается того, что было достигнуто на встрече пяти министров. Мы договорились создать формальную группу, которая будет помогать нашим органам по расследованию. Наша Генеральная прокуратура, генпрокурор отправил письма всем своим коллегам, граждане которых погибли, для совместного участия в работе специальной группы по расследованию. Наша министерская группа договорилась наблюдать за работой всех органов, которые ведут расследование", - сказал министр в Верховной Раде в пятницу.
По словам Пристайко, исходя из аналогии с катастрофой Boeing 777 "Малазийских авиалиний" в Донбассе, эта работа может идти годами, поэтому группа министерского уровня будет время от времени встречаться и анализировать работу, чтобы "направлять ее в политически необходимое нам русло".
"Механизм такой был вовлечен между Австралией, Новой Зеландией и Нидерландами. Он доказал свою эффективность. Мы сейчас будем использовать эту наработанную практику", - добавил министр.
Также Пристайко сказал, что дипломатическая миссия Украины в США уже готовит предложения на международном уровне, чтобы требовать от Ирана ответственности за крушение украинского лайнера.
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