На базе НАТО на Сицилии развернуты первые разведывательные беспилотники

Первые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для сбора разведывательной информации прибыли в пятницу на базу НАТО Сигонелла на Сицилии, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Горд быть свидетелем прибытия первых БПЛА наземного слежения на Сицилию. Наши невооруженные дроны будут предоставлять необходимую разведывательную и иную информацию НАТО, всем 29 странам-союзникам", - написал Столтенберг в своем микроблоге в Твиттере.
Генсек НАТО принимает участие в церемонии развертывания БПЛА.
База НАТО Сигонелла на Сицилии используется ВВС Италии и морской пехотой США.
Ранее генсек НАТО сообщал, что альянс разрабатывает новую систему наблюдения с использованием БПЛА, которые будут базироваться в Италии на базе Сигонелла.
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