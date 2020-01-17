На базе НАТО на Сицилии развернуты первые разведывательные беспилотники

Первые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для сбора разведывательной информации прибыли в пятницу на базу НАТО Сигонелла на Сицилии, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Горд быть свидетелем прибытия первых БПЛА наземного слежения на Сицилию. Наши невооруженные дроны будут предоставлять необходимую разведывательную и иную информацию НАТО, всем 29 странам-союзникам", - написал Столтенберг в своем микроблоге в Твиттере.

Генсек НАТО принимает участие в церемонии развертывания БПЛА.

База НАТО Сигонелла на Сицилии используется ВВС Италии и морской пехотой США.

Ранее генсек НАТО сообщал, что альянс разрабатывает новую систему наблюдения с использованием БПЛА, которые будут базироваться в Италии на базе Сигонелла.