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На базе НАТО на Сицилии развернуты первые разведывательные беспилотники

Первые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для сбора разведывательной информации прибыли в пятницу на базу НАТО Сигонелла на Сицилии, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Горд быть свидетелем прибытия первых БПЛА наземного слежения на Сицилию. Наши невооруженные дроны будут предоставлять необходимую разведывательную и иную информацию НАТО, всем 29 странам-союзникам", - написал Столтенберг в своем микроблоге в Твиттере.

Генсек НАТО принимает участие в церемонии развертывания БПЛА.

База НАТО Сигонелла на Сицилии используется ВВС Италии и морской пехотой США.

Ранее генсек НАТО сообщал, что альянс разрабатывает новую систему наблюдения с использованием БПЛА, которые будут базироваться в Италии на базе Сигонелла.

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Тэги: ИТАЛИЯ, НАТО, БПЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]