ЦБ Азербайджана планирует 21 января на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 21 января 2020 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 150 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 21 января проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 150 млн манатов сроком на 13 дней", - отметили в банке.
На предыдущем аукционе – 15 января – ЦБА привлек 150 млн манатов. Средства были привлечены сроком на 28 дней.
Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 21 января установлен 5,76%-7,49%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
А. Мамедов
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