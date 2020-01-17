Баку достоин звания города трудовой славы – депутат Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев предлагает присвоить Баку звание Города трудовой славы.

«В 2020 году будет отмечаться 75-я годовщина Великой Победы. В связи, с чем в Государственной Думе России обсуждался законопроект, согласно которому устанавливаются правовые основания присвоения звания "Город трудовой доблести" городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм», - заявил Савельев.

Он напомнил, что звание Город-герой сегодня носят не только российские города, но и города, которые после распада СССР стали территорией других государств, в частности — Одесса, Киев и Брестская крепость.

«Сейчас, когда мы обсуждаем высокий статус города трудовой доблести, этот прецедент обязательно нужно учесть: этого звания достойны и города на постсоветском пространстве. Например, уже не раз поднимался вопрос о присуждении звания города-героя Баку. Во время ВОВ жители Баку круглосуточно работали, поставляя топливо для советских танков и самолетов. В Азербайджане в годы войны висели плакаты «Наш Сталинград – у каждой скважины» - и это так и было, отсюда шло 80% всего нужного советской армии топлива», - отметил он.

Савельев добавил, что Россия, во-первых, является правопреемницей СССР, во-вторых, всегда однозначно следовало политическому курсу, направленному на сохранение исторической памяти нашего народа. «В рамках этого будет логично подчеркнуть, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута благодаря колоссальным усилиям всего некогда единого советского народа. Сегодня мы живем в разных странах, но мы можем отдать дань уважения погибшим на фронте и тем, кто работал на нужды фронта, причем работал, еще раз хочу повторить, день и ночь. Поэтому хотелось бы учесть в данном законопроекте возможность присвоения Баку этого высокого звания», - подчеркнул российский депутат.

Х.Насирзаде