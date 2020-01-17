Зеленский потребовал установить причастных к записи разговоров премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов в течение двух недель выявить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка, сообщает пресс-служба офиса главы государства.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее, мы с вами получили информацию - кто вел записи ... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - подчеркнул Зеленский на встрече с руководителями силовых структур.

Кроме того, глава государства отметил, что в рамках уголовного производства должно быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, - выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", - отметил президент.

Зеленский добавил, что, по словам Гончарука, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась пять часов.

Кроме того, президент потребовал в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.

"Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности", - сказано в сообщении.

Утром в пятницу премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме неуважения членов кабинета министров и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому он написал заявление об отставке и передал его президенту.

Накануне ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Лицо с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие, кроме Гончарука, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.

Позже Ковалив опровергла свое участие в совещании.

Пресс-служба Кабмина сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенной аудиозаписи. Сам Гончарук заявил, что против команды президента и правительства "работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось".