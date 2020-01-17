Орешкин может заменить на посту помощника президента Белоусова, если тот уйдет в правительство - агентство

Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Этот пост станет вакантным, если в новое правительство, которое возглавил Михаил Мишустин, на должность первого вице-премьера перейдет Андрей Белоусов.
Агентство не сообщает, кто считается кандидатом на пост министра экономического развития в случае перехода Орешкина в администрацию президента. Еще до отставки правительства Дмитрия Медведева активно обсуждались слухи о повышении Михаила Бабича, недавно назначенного первым замом Орешкина, однако никаких подтверждений они до сих пор не получали.
Назначение министра экономики помощником президента - это уже стандартный кадровый ход. В мае 2012 года из Минэкономразвития в Кремль перешла Эльвира Набиуллина, а в июне 2013 года, когда она возглавила ЦБ, этим же маршрутом проследовал ее преемник в министерстве Андрей Белоусов.
И 37-летний Орешкин, и 60-летний Белоусов, несмотря на разницу в бэкграунде, оба обладают репутацией экономистов, к чьему мнению Путин обычно прислушивается.
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