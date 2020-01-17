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СНГ 17.01.2020 17:12

Президент Молдавии благодарен США за санкции против Плахотнюка

Президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность США за введение персональных санкций против олигарха Владимира Плахотнюка и членов его семьи.

"Я благодарю США за это принятое решение. Это хороший message для всех, кто нарушил закон, и надеется уйти от ответственности. Ни у кого нет пожизненного иммунитета, "крыши", которая позволила бы уйти от ответственности. Рано или поздно придется ответить за совершенные коррупционные действия и другие нарушения", - заявил Додон в еженедельном выступлении на своем канале в YouTube.

Он предупредил других людей, причастных к краже $1 млрд из банковской системы Молдавии. "Один прячется в Израиле (предприниматель и депутат парламента Илан Шор - "ИФ"), другие в США, третьи надеются, что до них не доберутся. Против лома всегда находится другой лом. Если нарушил закон - поймают, доставят на родину и призовут к ответу", - сказал президент.

13 января госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк и члены его семьи включены в американский санкционный список. "Коррупционные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и независимость демократических институтов в Молдове. Сегодня я публично объявляю о включении его в санкционный список. США поддерживают Молдавию в борьбе с коррупцией", - написал Помпео в своем твиттере.

Бывший лидер демократической партии Молдавии, миллиардер Плахотнюк уехал из Молдавии 14 июня 2019 года сразу после объявления о переходе его партии в оппозицию. Затем он подал в отставку с председателя демпартии, а в конце июля сдал свой депутатский мандат. Прокуратура Молдавии возбудила против него уголовные дела за отмывание денег и участии в краже средств из банковской системы Молдавии. 11 октября молдавский суд выдал ордер на арест Плахотнюка, 17 октября Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии объявил его в международный и межгосударственный розыск.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, БЛАГОДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]