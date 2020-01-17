Путин 19 января примет участие в берлинской конференции по Ливии

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 19 января, посетит Берлин для участия в Международной конференции по Ливии, сообщила пресс-служба Кремля.

"Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе Конференции".