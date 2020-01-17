Брюссель продолжит сотрудничать с правительством Украины, не зависимо от того, уйдет ли оно в отставку - посол ЕС

Посол ЕС в Киеве Матти Маасикас сообщил, что Евросоюз будет сотрудничать с правительством Украины, не зависимо от того, состоится ли его отставка, сообщает "Hromadske ТВ".

"Мы имеем - и я лично имею - очень хорошие рабочие отношения с правительством, и с отдельными министрами. И в каком бы направлении не развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться и дальше", - сказал посол в комментарии "Hromadske" в пятницу.

По его словам, события, развивающиеся во внутренней политике Украины нынче, являются подтверждением жизнеспособности украинской демократии.

"Внутренняя политика - это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может случиться буквально за одну ночь. И это является только подтверждением жизнеспособности украинской демократии", - добавил Маасикас.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу написал заявление об отставке на имя головы Верховной Рады и передал его президенту, "чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту".

Накануне ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.