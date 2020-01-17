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Дальнее зарубежье 17.01.2020 17:16

Халифа Хафтар не заслуживает доверия - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару доверять нельзя, сообщило агентство "Анадолу".

По данным агентства, Эрдоган, комментируя ситуацию в Ливии, назвал Хафтара не заслуживающим доверия человеком, поскольку "накануне возобновились бомбардировки Триполи", проводимые подчиненными Хафтару силами.

Накануне Эрдоган заявлял, что Анкара начнет развертывание войск в Ливии.

"Мы начнем отправку войск в Ливию. Мы продолжим использовать все доступные нам средства (для нормализации ситуации - ИФ)", - приводили турецкие СМИ слова президента.

13 января в Москве под эгидой представителей России и Турции прошла встреча по Ливии, в которой приняли участие делегации конфликтующих ливийских сторон во главе с Хафтаром и главой ливийского правительства Файезом Сараджем. Предполагалось, что на встрече должен был быть подписан документ, закрепляющий режим прекращения огня в Ливии.

Как сообщили по итогам переговоров министры иностранных дел России и Турции, подпись под документом поставил только Сарадж, в то время как Хафтар взял время для размышлений до утра вторника. Впоследствии стало известно, что Хафтар покинул российскую столицу, так и не подписав соглашение.

Сейчас идет подготовка к конференции по Ливии в Берлине, которая намечена на 19 января.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЛИВИЯ, ХАФТАР-МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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