Халифа Хафтар не заслуживает доверия - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару доверять нельзя, сообщило агентство "Анадолу".
По данным агентства, Эрдоган, комментируя ситуацию в Ливии, назвал Хафтара не заслуживающим доверия человеком, поскольку "накануне возобновились бомбардировки Триполи", проводимые подчиненными Хафтару силами.
Накануне Эрдоган заявлял, что Анкара начнет развертывание войск в Ливии.
"Мы начнем отправку войск в Ливию. Мы продолжим использовать все доступные нам средства (для нормализации ситуации - ИФ)", - приводили турецкие СМИ слова президента.
13 января в Москве под эгидой представителей России и Турции прошла встреча по Ливии, в которой приняли участие делегации конфликтующих ливийских сторон во главе с Хафтаром и главой ливийского правительства Файезом Сараджем. Предполагалось, что на встрече должен был быть подписан документ, закрепляющий режим прекращения огня в Ливии.
Как сообщили по итогам переговоров министры иностранных дел России и Турции, подпись под документом поставил только Сарадж, в то время как Хафтар взял время для размышлений до утра вторника. Впоследствии стало известно, что Хафтар покинул российскую столицу, так и не подписав соглашение.
Сейчас идет подготовка к конференции по Ливии в Берлине, которая намечена на 19 января.
В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.
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