Рада назначила нового главу комитета по иностранным делам вместо Яременко, замеченного в переписке с проституткой

Верховная Рада Украины приняла постановление, которым сняла с поста главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко ("Слуга народа"), ставшего минувшей осенью фигурантом скандала.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение проголосовало 317 народных депутатов.

Постановлением на должность главы комитета по вопросам внешней политики назначается народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко. Яременко останется его членом.

31 октября народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Антонина Славицкая заявила, что вместе с коллегами будут инициировать процедуру отзыва с должности главы комитета Яременко из-за скандала с публикацией его личной переписки.

"Возмущение вызывает не поведение этого мужчины, а чреда вранья, которая посыпалась, и оправдания такого поведения. Я считаю, что руководитель комитета по иностранным делам должен олицетворять дипломатию и представлять нас на международной арене", - сказала Славицкая во время выступления с трибуны Верховной Рады.

Ранее в СМИ было опубликовано фото переписки Яременко в смартфоне. Депутат затем утверждал, что его переписка с секс-работницей сфабрикована им сознательно для провокации против журналистов, однако позднее извинился за свой поступок в Facebook.

Позже председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что видит три варианта решения в связи со скандалом вокруг Яременко, и решение примет фракция на своем собрании.

Он отметил, что не нужно преувеличивать скандал с перепиской Яременко и говорить о каком-то вреде для международного имиджа Украины.

"Я считаю, что есть три пути решения этого вопроса, которые потенциально могут быть. Первый путь - это господин Яременко уходит с должности главы комитета. Второй путь, более строгий: господин Яременко уходит из фракции. Третий путь, совсем строгий: господин Яременко добровольно сложит депутатский мандат. Это три потенциальных решения, не может быть варианта: "А давайте сделаем вид, что ничего не произошло?". Так быть не может", - убежден Арахамия.

По его словам, он лично поддерживает вариант с уходом Яременко с поста председателя комитета по иностранным делам, поскольку это была его личная переписка, и в ней не было политической подоплеки.