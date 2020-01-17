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Финансы 17.01.2020 16:38

Запросы кредитных организаций Азербайджана в AKB в 2019г увеличились на 56%

ООО «Азербайджанское кредитное бюро» (AKB) получило в 2019 году 2 млн 882,846 тыс. кредитных запросов, говорится в сообщении Бюро.

"В 2019 году Бюро получило 2 млн 882,846 тыс. запросов о кредитной отчетности заемщиков. При этом 30 банков в отчетном периоде направили в Бюро 2 млн 572,178 тыс. запросов (89,2% от общего числа запросов)", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, 44 небанковские кредитные организации (НБКО) направили в Бюро 309,939 тыс. запрос.

В целом, в отчетный период число кредитных запросов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 56%.

При этом услугами скоринга АКБ воспользовались 1,923 млн раз. Это составляет 67% от общего числа запросов в Бюро.

В сообщении отмечается, что Бюро, в 2019 году заключило договора со 132 организациями.

Кроме того в течение отчетного периода в АКБ обратилось 31,377 тыс. лиц для получения информации о собственных кредитных счетах. «Из них 31,23 тыс. являются физическими лицами, еще 147 – юридическими», - говорится в сообщении.

В декабре 2017 года инициативная группа по созданию первого частного кредитного бюро в республике объявило о создании ООО "Азербайджанское кредитное бюро". Учредителями общества стали 8 банков - Международный банк Азербайджана (МБА), PASHA Bank, Kapital Bank, Xalq Bank, Bank Respublika, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank Azerbaijan. Уставный капитал Бюро равен 2 млн манатов, оно начало деятельность с 1 февраля 2018 года.

Бюро осуществляет сбор, хранение и анализ формирующей кредитную историю клиентов информации, полученной как у кредитных организаций, так и страховых, лизинговых, компаний, коммунальных предприятий, операторов мобильной связи и др. Кроме того, бюро будет составлять кредитную отчетность, присваивать рейтинги заемщикам и др. услуги.

А.Мамедов

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Тэги: БЮРО, ЗАПРОСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]