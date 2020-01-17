Число гендиректоров в ЦБ Азербайджана увеличилось до 6

Число генеральных директоров Центрального банка Азербайджана увеличилось с 4 до 6, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.

«Али Ахмедов и Тогрул Алиев назначены новыми генеральными директорами банка», - отметили в ЦБ Центрального банка Азербайджана,

Ранее Ахмедов занимал должность директора Департамента рыночных операций Центробанка, Алиев – директора Департамента управления рисками ЦБА.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 ноября 2019 года подписал распоряжение о дополнительных мерах по регулированию финансовых рынков, в рамках которого ликвидирована Палата по надзору за финансовыми рынками. Все полномочия по регулирования финансового сектора были переданы Центральному банку.

В связи с этим в ЦБА ранее были проведены кадровые назначения. В частности, директором Департамента надзора за деятельностью кредитных операций назначен Фуад Исаев, департамента страхового надзора назначен – Вюсал Гурбанов, департамента операций на финансовых рынках - Эльрад Сейдиев, отдела лицензирования – Эльнур Аллахвердиев, отдела финансового мониторинга – Заур Гаджилы.

А.Мамедов