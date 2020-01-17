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СНГ 17.01.2020 19:27

Путин обсудил с Меркель различные аспекты, связанные с берлинской конференцией по Ливии - Кремль

Телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель состоялся по инициативе германской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждались различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая проводится в Берлине 19 января", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в воскресенье, 19 января, посетит Берлин для участия в Международной конференции по Ливии.

"Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что "ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе Конференции".

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

Противоборствующие силы Хафтара и ливийского правительства, откликнувшиеся на призывы РФ и Турции, в ночь на 12 января объявили перемирие. 13 января глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой сторон обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Саррадж подписал документ, а Хафтар - нет.

Глава МИД РФ в пятницу сообщил, что соглашение между сторонами конфликта о прекращении огня в Ливии пока соблюдается, Россия надеется, что оно будет бессрочным.

Тем временем парламент Турции 2 января разрешил турецкому правительству направить военных в Ливию для борьбы против наступающей на Триполи армии Халифы Хафтара.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]