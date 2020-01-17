Пресс-релиз

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне представительство Россотрудничества в Азербайджанской Республике выступает организаторами проекта «Герои Отечественной».

Проект представляет собой проведение в школах города Баку открытых уроков, посвященных участникам Великой Отечественной войны родом из Азербайджана.

Проект «Герои Отечественной» поддерживают Посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике, Министерство образования Азербайджанской Республики и объединения соотечественников.

Первый открытый урок состоится в школе № 91 города Баку 22 января 2020 года. Он будет посвящен участнику Великой Отечественной войны, доктору исторических наук Абасову Мазаиру Гамид оглы.

Начало в 11.00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



