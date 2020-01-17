Пресс-релиз

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне представительство Россотрудничества в Азербайджанской Республике выступает организаторами проекта «Герои Отечественной».
Проект представляет собой проведение в школах города Баку открытых уроков, посвященных участникам Великой Отечественной войны родом из Азербайджана.
Проект «Герои Отечественной» поддерживают Посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике, Министерство образования Азербайджанской Республики и объединения соотечественников.
Первый открытый урок состоится в школе № 91 города Баку 22 января 2020 года. Он будет посвящен участнику Великой Отечественной войны, доктору исторических наук Абасову Мазаиру Гамид оглы.
Начало в 11.00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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