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17.01.2020 17:24

Пресс-релиз

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне представительство Россотрудничества в Азербайджанской Республике выступает организаторами проекта «Герои Отечественной».
Проект представляет собой проведение в школах города Баку открытых уроков, посвященных участникам Великой Отечественной войны родом из Азербайджана.
Проект «Герои Отечественной» поддерживают Посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике, Министерство образования Азербайджанской Республики и объединения соотечественников.
Первый открытый урок состоится в школе № 91 города Баку 22 января 2020 года. Он будет посвящен участнику Великой Отечественной войны, доктору исторических наук Абасову Мазаиру Гамид оглы.
Начало в 11.00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]