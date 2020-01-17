Volvo зафиксировала рекордные продажи автомобилей в 2019г шестой год подряд

Шведский автопроизводитель Volvo Cars зафиксировал рекордный объем мировых продаж автомобилей шестой год подряд в 2019 году.
Как сообщается в пресс-релизе компании, Volvo впервые за 93-летнюю историю реализовала более 700 тыс. автомобилей. Всего в мире в 2019 году компания продала 705 тыс. 452 автомобиля, что на 9,8% больше, чем годом ранее.
При этом отмечается, что темпы роста на всех региональных рынках, где представлен бренд Volvo, оказались существенно выше среднего показателя по данным рынкам. В частности, Volvo увеличил свою долю на рынках Китая, США и Европы.
В России Volvo Cars третий год подряд удалось продемонстрировать двузначный рост продаж - 13,8%. Всего за 2019 год в России было продано 8 тыс. 846 автомобилей Volvo.
В США впервые с 2007 года компания преодолела рубеж в 100 тыс. реализованных автомобилей: продажи выросли на 10,1% и составили 108 тыс. 234 единицы. В Великобритании установлен рекорд с 1990 года.
В Германии, где рост продаж оказался наиболее заметным и позволил превысить показатель в 50 тыс. реализованных автомобилей, был установлен рекорд за всю историю присутствия марки на данном рынке.
Рост продаж в Китае составил 18,7% в годовом исчислении. Компания продала 154 тыс. 961 автомобиль, что стало абсолютным рекордом годовых продаж на отдельно взятом рынке.
МИД РФ: Есть надежда на возобновление предметных переговоров по Карабаху
Nar увеличил количество 4,5G базовых станций на 60%
Министр обороны Азербайджана и личный представитель председателя ОБСЕ обсудили нагорно-карабахское урегулирование
Транзит нефти по БТД через Грузию в 2019г составил 236 млн баррелей
Schlumberger в IV квартале получила прибыль и выручку выше ожиданий, акции дорожают
Транснефть в 2020г планирует сохранить суммарную выручку более 1 трлн рублей
Баку достоин звания города трудовой славы – депутат Госдумы РФ
Азербайджанский манат в топ-5 «недооцененных» к доллару валют согласно The Big Mac index
Гонконг возглавил список городов с самыми дорогими товарами и услугами класса "люкс"
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Caspian European Club организовал бизнес-тур
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе