Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8924 RUR   0.0276 GBR   2.2219 TRY   0.2901

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.52 0.71 Brent 64.62 0.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.01.2020 20:30

Volvo зафиксировала рекордные продажи автомобилей в 2019г шестой год подряд

Шведский автопроизводитель Volvo Cars зафиксировал рекордный объем мировых продаж автомобилей шестой год подряд в 2019 году.

Как сообщается в пресс-релизе компании, Volvo впервые за 93-летнюю историю реализовала более 700 тыс. автомобилей. Всего в мире в 2019 году компания продала 705 тыс. 452 автомобиля, что на 9,8% больше, чем годом ранее.

При этом отмечается, что темпы роста на всех региональных рынках, где представлен бренд Volvo, оказались существенно выше среднего показателя по данным рынкам. В частности, Volvo увеличил свою долю на рынках Китая, США и Европы.

В России Volvo Cars третий год подряд удалось продемонстрировать двузначный рост продаж - 13,8%. Всего за 2019 год в России было продано 8 тыс. 846 автомобилей Volvo.

В США впервые с 2007 года компания преодолела рубеж в 100 тыс. реализованных автомобилей: продажи выросли на 10,1% и составили 108 тыс. 234 единицы. В Великобритании установлен рекорд с 1990 года.

В Германии, где рост продаж оказался наиболее заметным и позволил превысить показатель в 50 тыс. реализованных автомобилей, был установлен рекорд за всю историю присутствия марки на данном рынке.

Рост продаж в Китае составил 18,7% в годовом исчислении. Компания продала 154 тыс. 961 автомобиль, что стало абсолютным рекордом годовых продаж на отдельно взятом рынке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШВЕЦИЯ, VOLVO, ПРОДАЖИ


Похожие новости


Volvo Cars установит ограничение скорости в 180 км/ч на всех своих машинах с 2020 года Прибыль Volvo AB подскочила на 23% в I квартале, но оказалась меньше прогнозов рынка Volvo Cars пытается предотвратить столкновение автомобилей с кенгуру в Австралии Volvo ожидает существенного увеличения прибыли в 2015 г

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]