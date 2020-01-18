Чистый отток капитала из РФ в 2019г снизился 2,4 раза, до $26,7 млрд - оценка ЦБ

Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2019 году уменьшился в 2,4 раза - до $26,7 млрд, по сравнению с 2018 годом, когда он составил $63,0 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

ЦБ отмечает, что определяющее влияние на величину этого показателя оказало уменьшение иностранных обязательств банков, в то время как вклад прочих секторов в чистое кредитование остального мира заметно сократился.

В четвертом квартале 2019 года ЦБ оценивает отток капитала из РФ в размере около $5,9 млрд после чистого притока $2,2 млрд в третьем квартале и $1,1 млрд во втором квартале и оттока $24,0 млрд в первом квартале.

ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-ноябре 2019 года составил $33,7 млрд. Из этого следует, что в декабре мог быть чистый приток капитала в размере около $7,0 млрд.

Чистый отток капитала в 2019 году по базовому сценарию ЦБ РФ (при цене нефти $64 за баррель), обновленному в декабре, прогнозировался на уровне $40 млрд.