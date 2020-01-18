Чистый отток капитала из РФ в 2019г снизился 2,4 раза, до $26,7 млрд - оценка ЦБ

Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2019 году уменьшился в 2,4 раза - до $26,7 млрд, по сравнению с 2018 годом, когда он составил $63,0 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
ЦБ отмечает, что определяющее влияние на величину этого показателя оказало уменьшение иностранных обязательств банков, в то время как вклад прочих секторов в чистое кредитование остального мира заметно сократился.
В четвертом квартале 2019 года ЦБ оценивает отток капитала из РФ в размере около $5,9 млрд после чистого притока $2,2 млрд в третьем квартале и $1,1 млрд во втором квартале и оттока $24,0 млрд в первом квартале.
ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-ноябре 2019 года составил $33,7 млрд. Из этого следует, что в декабре мог быть чистый приток капитала в размере около $7,0 млрд.
Чистый отток капитала в 2019 году по базовому сценарию ЦБ РФ (при цене нефти $64 за баррель), обновленному в декабре, прогнозировался на уровне $40 млрд.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза – Минобороны
МИД РФ: Есть надежда на возобновление предметных переговоров по Карабаху
Компания SpaceX проведет испытание системы спасения пилотируемого корабля Crew Dragon
Баку достоин звания города трудовой славы – депутат Госдумы РФ
Азербайджанский манат в топ-5 «недооцененных» к доллару валют согласно The Big Mac index
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Мадуро обещает открыть в Каракасе казино со ставками в "петро"
Меркель поздравила Мишустина с назначением премьер-министром РФ
Пентагон подтвердил, что не намерен выводить свои войска из Ирака
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Caspian European Club организовал бизнес-тур
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе