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Финансы 18.01.2020 01:03

Чистый отток капитала из РФ в 2019г снизился 2,4 раза, до $26,7 млрд - оценка ЦБ

Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2019 году уменьшился в 2,4 раза - до $26,7 млрд, по сравнению с 2018 годом, когда он составил $63,0 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

ЦБ отмечает, что определяющее влияние на величину этого показателя оказало уменьшение иностранных обязательств банков, в то время как вклад прочих секторов в чистое кредитование остального мира заметно сократился.

В четвертом квартале 2019 года ЦБ оценивает отток капитала из РФ в размере около $5,9 млрд после чистого притока $2,2 млрд в третьем квартале и $1,1 млрд во втором квартале и оттока $24,0 млрд в первом квартале.

ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-ноябре 2019 года составил $33,7 млрд. Из этого следует, что в декабре мог быть чистый приток капитала в размере около $7,0 млрд.

Чистый отток капитала в 2019 году по базовому сценарию ЦБ РФ (при цене нефти $64 за баррель), обновленному в декабре, прогнозировался на уровне $40 млрд.

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Тэги: РОССИЯ, КАПИТАЛ, ОТТОК, ЦБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]