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Финансы 17.01.2020 22:33

Профицит счета текущих операций РФ в 2019г снизился на 38%, до $70,6 млрд - ЦБ

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в 2019 году составило $70,6 млрд, что на 37,8% меньше, чем в 2018 году ($113,5 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

В комментарии к платежному балансу отмечается, что на результате 2019 года сказалось как сокращение положительного сальдо торгового баланса, обусловленное снижением стоимостных показателей экспорта топливно-энергетических товаров на фоне ухудшения мировой ценовой конъюнктуры, так и увеличение совокупного дефицита других компонентов счета текущих операций за счет роста импорта услуг и чистых выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов.

Отрицательное сальдо баланса услуг по итогам 2019 года составило $34,8 млрд против $29,9 млрд в 2018 году.

Отрицательное сальдо инвестиционных доходов по итогам прошлого года составило $44,5 млрд против $38,6 млрд годом ранее.

Ранее ЦБ сообщал, что, по его предварительной оценке, положительное сальдо текущего счета в январе-ноябре 2019 года составило $71,6 млрд. Таким образом, в декабре 2018 года дефицит текущего счета мог составить $1 млрд.

Профицит счета текущих операций в 2019 году, согласно обновленному в декабре базовому сценарию прогноза ЦБ (при цене нефти $64 за баррель), прогнозировался на уровне $79 млрд.

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Тэги: РОССИЯ, ПЛАТЕЖИ, БАЛАНС, ЦБ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]