Профицит счета текущих операций РФ в 2019г снизился на 38%, до $70,6 млрд - ЦБ

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в 2019 году составило $70,6 млрд, что на 37,8% меньше, чем в 2018 году ($113,5 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

В комментарии к платежному балансу отмечается, что на результате 2019 года сказалось как сокращение положительного сальдо торгового баланса, обусловленное снижением стоимостных показателей экспорта топливно-энергетических товаров на фоне ухудшения мировой ценовой конъюнктуры, так и увеличение совокупного дефицита других компонентов счета текущих операций за счет роста импорта услуг и чистых выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов.

Отрицательное сальдо баланса услуг по итогам 2019 года составило $34,8 млрд против $29,9 млрд в 2018 году.

Отрицательное сальдо инвестиционных доходов по итогам прошлого года составило $44,5 млрд против $38,6 млрд годом ранее.

Ранее ЦБ сообщал, что, по его предварительной оценке, положительное сальдо текущего счета в январе-ноябре 2019 года составило $71,6 млрд. Таким образом, в декабре 2018 года дефицит текущего счета мог составить $1 млрд.

Профицит счета текущих операций в 2019 году, согласно обновленному в декабре базовому сценарию прогноза ЦБ (при цене нефти $64 за баррель), прогнозировался на уровне $79 млрд.