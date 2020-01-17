Сроки визита Хафтара в Москву будут определены после конференции по Ливии в Берлине 19 января

Сроки визита командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара в Москву будут определены после конференции по Ливии в Берлине, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник.
"Это будет решено после конференции в Берлине", - сказал собеседник агентства.
Так он прокомментировал появившиеся ранее сообщения о том, что Хафтар посетит Москву после берлинской конференции 19 января.
Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что в адрес президента РФ Владимира Путина поступило письмо от Хафтара. В нем маршал подтвердил готовность приехать в Москву для продолжения мирных переговоров по Ливии.
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