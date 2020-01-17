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Дальнее зарубежье 17.01.2020 21:16

Сроки визита Хафтара в Москву будут определены после конференции по Ливии в Берлине 19 января

Сроки визита командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара в Москву будут определены после конференции по Ливии в Берлине, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник.

"Это будет решено после конференции в Берлине", - сказал собеседник агентства.

Так он прокомментировал появившиеся ранее сообщения о том, что Хафтар посетит Москву после берлинской конференции 19 января.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что в адрес президента РФ Владимира Путина поступило письмо от Хафтара. В нем маршал подтвердил готовность приехать в Москву для продолжения мирных переговоров по Ливии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]