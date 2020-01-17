Комиссионные ведущих инвестбанков Уолл-стрит в сфере M&A в 2019г упали более чем на $500 млн

Комиссионные, полученные пятью крупнейшими инвестбанками Уолл-стрит за консультационные услуги в сфере слияний и поглощений (M&A), в 2019 году сократились в общей сложности на $558 млн.

Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley получили за эти услуги $10,28 млрд в прошлом году, свидетельствует отчетность инвестбанков. Это на 5% меньше показателя 2018 года, составившего $10,84 млрд.

Согласно данным Refinitiv, объем сделок M&A объемом свыше $10 млрд в минувшем году вырос на 28%, до $1,2 трлн.

В то же время объем слияний и поглощений объемом от $500 млн до $10 млрд сократился на 12%. Эти сделки являются важным источником доходов инвестбанков в сфере организации M&A, хотя и не приносят столь крупных комиссионных, как крупнейшие сделки, пишет газета Financial Times.

"Объем комиссионных не растет линейно, - цитирует газета одного из своих источников. - Количество сделок является очень важным фактором. Сделки объемом $500 млн имеют большое значение".

Комиссионные Goldman Sachs за организацию сделок M&A в 2019 году сократились на 7%, до $3,2 млрд. Инвестбанк, консультировавший Anadarko Petroleum, которую в прошлом году приобрела Occidental за $54 млрд, получил за свои услуги $53 млн.

Комиссионные JPMorgan Chase в минувшем году уменьшились на 5%, до $2,4 млрд, тогда как в случае Morgan Stanley падение составило 13% (до $2,1 млрд), став максимальным среди пяти крупнейших инвестбанков.

В Citi доходы от организации сделок M&A уменьшились на 3%, до $1,3 млрд, в Bank of America - выросли на 16%, до $1,3 млрд.

Крис Вентреска, отвечающий в JPMorgan за глобальный рынок M&A, отмечает снижение трансграничных сделок в 2019 году, что, по его мнению, связано с торговым спором США и Китая, а также с ослаблением глобальной экономической активности.

"Трансграничные сделки являются более сложными, и это обычно сказывается на размерах комиссионных", - говорит Вентреска.

Инвестбанки, однако, оптимистично оценивают перспективы рынка M&A в 2020 году.

Так, главный финансовый директор Goldman Sachs Стивен Шерр заявил в ходе телефонной конференции с инвесторами на этой неделе, что условия для M&A "остаются сильными", отметив высокий накопленный спрос на консультационные услуги.

Глава подразделения, занимающегося организацией M&A в Citi, Марк Шафир отмечает, что при сильных показателях потребительского доверия, а также продолжающемся росте прибылей компаний S&P 500, "нам кажется, что наши позиции сейчас лучше, чем были год назад, и мы можем увидеть активизацию M&A".