Число новостроек в США в декабре выросло до максимума за 13 лет

Число домов, строительство которых было начато в США в декабре 2019 года, увеличилось на 16,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,608 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с декабря 2006 года, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек выросло на 2,6%, до 1,375 млн. Ранее сообщалось о повышении показателя на 3,2%, до 1,365 млн домов.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа новостроек в декабре на 1,1% с объявленного ранее ноябрьского уровня - до 1,38 млн домов.

Темпы роста числа новостроек в США в декабре были максимальными за три года, что, отчасти, может быть обусловлено благоприятными погодными условиями, отмечают эксперты. Тем не менее, низкие ставки по ипотечным кредитам, а также устойчивость американского рынка труда и рост зарплат, поддерживают общую тенденцию к увеличению спроса на жилье.

Тем временем количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в декабре, сократилось на 3,9% относительно предыдущего месяца, до 1,416 млн в пересчете на годовые темпы.

Согласно пересмотренным данным, ноябрьский показатель разрешений на строительство составил 1,474 млн, а не 1,482 млн, как сообщалось ранее. Несмотря на пересмотр, показатель был максимальным с 2007 года.

Аналитики ожидали снижения числа разрешений в декабре на 1,5% - до 1,46 млн.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце увеличилось на 11,2% - до максимальных с середины 2007 года 1,06 млн. Число разрешений на строительство таких домов сократилось на 0,5% - до 916 тыс.

Строительство новых многоквартирных домов в декабре выросло почти на 30% - до 553 тыс., количество разрешений на строительство упало на 9,6%, до 500 тыс.