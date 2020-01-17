В Азербайджане в 2019г возбуждено 27 уголовных дел по фактам нарушения трудового законодательства - Джаббаров

В Азербайджане в 2019 году возбуждено 27 уголовных дел по фактам нарушения трудового законодательства, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
«В 2019 году были предприняты ряд мер с целью предотвращения неформальной занятости. В минувшем году было выявлено 7,294 тыс. нарушений в этой сфере, предпринимателям были сделаны предупреждения. Однако, не все предприниматели устранили выявленные нарушения. К таким были применены финансовые санкции на сумму 268 тыс. манатов, возбуждено 27 уголовных дел», - сказал Джаббаров в пятницу на совещании в кабинете министров, посвященного вопросам регулирования трудовых отношений.
Министр добавил, что налоговые органы в 2019 году увеличили сборы отчислений на обязательное соцстрахование по сравнению с 2018 годом – до 2 млрд 931 млн манатов, плановое задание было выполнено на 105,8%.
На совещании вице-премьер Али Ахмедов подчеркнул, что со второй половины 2017 года и по конец 2019 года заключено в общей сложности до 300 тыс. трудовых договоров, в том числе 153 тыс. – в 2019 году.
А.Азизов
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