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Бизнес и законодательство 17.01.2020 18:40

В Азербайджане в 2019г возбуждено 27 уголовных дел по фактам нарушения трудового законодательства - Джаббаров

В Азербайджане в 2019 году возбуждено 27 уголовных дел по фактам нарушения трудового законодательства, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В 2019 году были предприняты ряд мер с целью предотвращения неформальной занятости. В минувшем году было выявлено 7,294 тыс. нарушений в этой сфере, предпринимателям были сделаны предупреждения. Однако, не все предприниматели устранили выявленные нарушения. К таким были применены финансовые санкции на сумму 268 тыс. манатов, возбуждено 27 уголовных дел», - сказал Джаббаров в пятницу на совещании в кабинете министров, посвященного вопросам регулирования трудовых отношений.

Министр добавил, что налоговые органы в 2019 году увеличили сборы отчислений на обязательное соцстрахование по сравнению с 2018 годом – до 2 млрд 931 млн манатов, плановое задание было выполнено на 105,8%.

На совещании вице-премьер Али Ахмедов подчеркнул, что со второй половины 2017 года и по конец 2019 года заключено в общей сложности до 300 тыс. трудовых договоров, в том числе 153 тыс. – в 2019 году.

А.Азизов

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Тэги: ТРУД, ОТНОШЕНИЯ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]