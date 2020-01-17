Бывший президент Армении Саргсян призвал обеспечить прозрачность расследования гибели экс-директора Службы нацбезопасности Кутояна

Расследование обстоятельств смерти бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна должно проходить под пристальным контролем общественности, считает экс-президент Армении Серж Саргсян.

"Процесс расследования произошедшего с Георгием Кутояном, учитывая занимаемую им ранее позицию в государстве, должен происходить под пристальным вниманием и контролем нашего общества", - цитирует Саргсяна его пресс-служба.

Он выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы СНБ.

Тело 38-летнего Кутояна было обнаружено с огнестрельным ранением в пятницу днем в Ереване в одной из квартир по улице Паруйра Севака.

Заместитель главы Следственного комитета Армении Артур Меликян заявил журналистам, что в квартире обнаружено оружие, проводятся следственные мероприятия.

Обстоятельства гибели Кутояна остаются неизвестными.

Кутоян был назначен на должность директора СНБ 12 февраля 2016 года указом президента Армении Сержа Саргсяна. Ранее он был помощником президента Армении по правовым вопросам.

Был отправлен в отставку 10 мая 2018 года после смены власти в Армении.