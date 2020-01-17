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Дальнее зарубежье 17.01.2020 23:23

Великобритания расширила финансовые санкции против "Хезболлы"

Министерство финансов Великобритании внесло ливанское шиитское движение "Хезболла" в список террористических организаций, чьи активы подлежат замораживанию, сообщает британское ведомство в пятницу.

Прежде в этот список входило только военное крыло "Хезболлы", теперь же замораживание активов действует в отношении всей организации.

Физические и юридические лица в Великобритании, предоставляющие средства или финансовые услуги "Хезболле", обязаны прекратить эту деятельность.

"Хезболла" публично отрицала разделение военного и политического крыла. Вся группа целиком рассматривается как причастная к терроризму", - говорится в документе о заморозке активов.

В марте 2019 года британские власти признали "Хезболлу" террористической организацией. Теперь членство в "Хезболле" и помощь организации считается в Великобритании преступлением.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ХЕЗБОЛЛА, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]