Министерство финансов Великобритании внесло ливанское шиитское движение "Хезболла" в список террористических организаций, чьи активы подлежат замораживанию, сообщает британское ведомство в пятницу.
Прежде в этот список входило только военное крыло "Хезболлы", теперь же замораживание активов действует в отношении всей организации.
Физические и юридические лица в Великобритании, предоставляющие средства или финансовые услуги "Хезболле", обязаны прекратить эту деятельность.
"Хезболла" публично отрицала разделение военного и политического крыла. Вся группа целиком рассматривается как причастная к терроризму", - говорится в документе о заморозке активов.
В марте 2019 года британские власти признали "Хезболлу" террористической организацией. Теперь членство в "Хезболле" и помощь организации считается в Великобритании преступлением.
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