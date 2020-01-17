Министерство финансов Великобритании внесло ливанское шиитское движение "Хезболла" в список террористических организаций, чьи активы подлежат замораживанию, сообщает британское ведомство в пятницу.

Прежде в этот список входило только военное крыло "Хезболлы", теперь же замораживание активов действует в отношении всей организации.

Физические и юридические лица в Великобритании, предоставляющие средства или финансовые услуги "Хезболле", обязаны прекратить эту деятельность.

"Хезболла" публично отрицала разделение военного и политического крыла. Вся группа целиком рассматривается как причастная к терроризму", - говорится в документе о заморозке активов.

В марте 2019 года британские власти признали "Хезболлу" террористической организацией. Теперь членство в "Хезболле" и помощь организации считается в Великобритании преступлением.