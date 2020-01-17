Standard Insurance расширяет сеть представительств в регионах

СК «Standard Insurance» открыла представительство в Шамахы, сообщает страховая компания.

Это 11-ое представительство компании в регионах Азербайджана.

«Компания продолжит расширение сети обслуживания в регионах страны. В частности, в ближайшем будущем планируется открытие 2-3 таких представительств», - отмечает СК.

Standard Insurance действует на страховом рынке Азербайджана с октября 2002 года. Компания предоставляет услуги по 28 видам обязательного и добровольного страхования.

А.Азизов