Standard Insurance расширяет сеть представительств в регионах

СК «Standard Insurance» открыла представительство в Шамахы, сообщает страховая компания.
Это 11-ое представительство компании в регионах Азербайджана.
«Компания продолжит расширение сети обслуживания в регионах страны. В частности, в ближайшем будущем планируется открытие 2-3 таких представительств», - отмечает СК.
Standard Insurance действует на страховом рынке Азербайджана с октября 2002 года. Компания предоставляет услуги по 28 видам обязательного и добровольного страхования.
А.Азизов
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