У Тегерана вообще не должно быть возможности обогащать уран - американский спецпредставитель

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в пятницу заявил, что у Ирана не должно быть возможности обогащать уран до какого бы то ни было уровня.
"Если мы сможем достигнуть того, чтобы обогащения не было..., то это будет лучшим вариантом", - сказал Хук, выступая в госдепе США.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп призывал Великобританию, Францию и Германию отказаться от действующей ядерной сделки с Ираном.
"Президент призывал "евротройку" отказаться от ядерной сделки с Ираном и присоединиться к его усилиям по заключению новой сделки, которая, мы в значительной мере уверены, сделает гораздо больше, чтобы сдерживать Иран от получения ядерного оружия, чем иранская ядерная сделка", - сказал он.
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