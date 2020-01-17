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Регион 17.01.2020 20:37

У Тегерана вообще не должно быть возможности обогащать уран - американский спецпредставитель

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в пятницу заявил, что у Ирана не должно быть возможности обогащать уран до какого бы то ни было уровня.

"Если мы сможем достигнуть того, чтобы обогащения не было..., то это будет лучшим вариантом", - сказал Хук, выступая в госдепе США.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп призывал Великобританию, Францию и Германию отказаться от действующей ядерной сделки с Ираном.

"Президент призывал "евротройку" отказаться от ядерной сделки с Ираном и присоединиться к его усилиям по заключению новой сделки, которая, мы в значительной мере уверены, сделает гораздо больше, чтобы сдерживать Иран от получения ядерного оружия, чем иранская ядерная сделка", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, США, УРАН, ОБОГАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]