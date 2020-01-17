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Регион 17.01.2020 20:43

СБ ООН должен решить "проблему" скорого истечения срока эмбарго на поставки оружия Ирану - Госдепартамент США

В Госдепартаменте США рассчитывают на то, что Совет Безопасности ООН "решит проблему" с истечением срока действия резолюции, запрещающей поставки Ирану вооружения до октября 2020 года, заявил в пятницу на брифинге в ведомстве спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Осталось всего 10 месяцев до истечения (срока действия - ИФ) эмбарго ООН на поставки вооружений ведущему в мире государству-спонсору терроризма (Ирану - ИФ)", - сказал Хук.

"Это позволит таким странам, как Россия и Китай, продавать вооружение Ирану. И это - та проблема, которую предстоит решить Совету безопасности ООН", - добавил он.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения до 2023 года.

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Тэги: США, ИРАН, ОРУЖИЕ, ГОСДЕП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]