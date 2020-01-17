В Госдепартаменте США рассчитывают на то, что Совет Безопасности ООН "решит проблему" с истечением срока действия резолюции, запрещающей поставки Ирану вооружения до октября 2020 года, заявил в пятницу на брифинге в ведомстве спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
"Осталось всего 10 месяцев до истечения (срока действия - ИФ) эмбарго ООН на поставки вооружений ведущему в мире государству-спонсору терроризма (Ирану - ИФ)", - сказал Хук.
"Это позволит таким странам, как Россия и Китай, продавать вооружение Ирану. И это - та проблема, которую предстоит решить Совету безопасности ООН", - добавил он.
Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения до 2023 года.
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