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Регион 17.01.2020 23:59

Сотрудничество Вашингтона и Тбилиси в военной сфере способствует региональной и глобальной безопасности - посол США

Взаимодействие между США и Грузией в военных вопросах и вопросах безопасности способствует региональной и глобальной безопасности, заявила на церемонии принятия присяги в Госдепартаменте США в Вашингтоне новый американский посол в Тбилиси Келли Дегнан.

Слова Дегнан цитирует в пятницу посольство США в Грузии.

По словам посла, это сотрудничество также повышает уровень совместимости Грузии с силами США и НАТО.

"Совместными учениями мы усиливаем возможности Грузии защитить свои границы. Это важный показатель твердой преданности США поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии", - отметила Дегнан.

Дегнан также назвала не вызывающим никаких сомнений тот факт, что Грузия для США является важным и стратегическим партнером.

Сенат США в декабре прошлого года одобрил представленную президентом Дональдом Трампом кандидатуру Дегнан на пост посла в Грузии.

Пост посла США в Грузии оставался вакантным с марта 2018 года после ухода с должности Яна Келли. В последнее время исполняющей обязанности посла являлась Элизабет Руд.

В сентябре прошлого года в ходе визита в Тбилиси исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер заявил журналистам, что Дегнан является "очень опытным дипломатом".

По его словам, Дегнан работала заместителем посла США в Италии, работала в Афганистане, а в последнее время политическим советником при командовании ВМС США в Европе и Африке.

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Тэги: США, ГРУЗИЯ, ВОЕННЫЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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