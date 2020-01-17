Сотрудничество Вашингтона и Тбилиси в военной сфере способствует региональной и глобальной безопасности - посол США

Взаимодействие между США и Грузией в военных вопросах и вопросах безопасности способствует региональной и глобальной безопасности, заявила на церемонии принятия присяги в Госдепартаменте США в Вашингтоне новый американский посол в Тбилиси Келли Дегнан.
Слова Дегнан цитирует в пятницу посольство США в Грузии.
По словам посла, это сотрудничество также повышает уровень совместимости Грузии с силами США и НАТО.
"Совместными учениями мы усиливаем возможности Грузии защитить свои границы. Это важный показатель твердой преданности США поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии", - отметила Дегнан.
Дегнан также назвала не вызывающим никаких сомнений тот факт, что Грузия для США является важным и стратегическим партнером.
Сенат США в декабре прошлого года одобрил представленную президентом Дональдом Трампом кандидатуру Дегнан на пост посла в Грузии.
Пост посла США в Грузии оставался вакантным с марта 2018 года после ухода с должности Яна Келли. В последнее время исполняющей обязанности посла являлась Элизабет Руд.
В сентябре прошлого года в ходе визита в Тбилиси исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер заявил журналистам, что Дегнан является "очень опытным дипломатом".
По его словам, Дегнан работала заместителем посла США в Италии, работала в Афганистане, а в последнее время политическим советником при командовании ВМС США в Европе и Африке.
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