Транзит нефти по БТД через Грузию в 2019г составил 236 млн баррелей

Транзит нефти на мировой рынок по трубопроводам на территории Грузии в 2019 году составил 264,3 млн баррелей, что на 6,6% меньше, чем в 2018 году, сообщило АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC).

В четвертом квартале прошлого года транзит нефти увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,4%, а по сравнению с четвертым кварталом 2018 года - снизился на 9,4%, до 65,6 млн баррелей.

По основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) из Азербайджана в направлении Турции было прокачано 235,7 млн баррелей нефти (снижение на 7,7%), по трубопроводу западного направления Баку-Супса на терминал на черноморском побережье Грузии - 28,6 млн баррелей нефти (рост на 3,2%).

Как сообщалось ранее, в 2018 году транзит нефти через территорию Грузии увеличился на 0,5% по сравнению с показателем 2017 года - до 283 млн баррелей. По БТД было транспортировано 255,3 млн баррелей (рост на 0,9%), по трубопроводу Баку-Супса - 27,7 млн баррелей (снижение на 3,1%).

Транзит нефти по БТД осуществляется с сентября 2005 года, по трубопроводу Баку-Супса - с апреля 1999 года. Оператором обоих нефтепроводов является британская BP.