Председатель ОБСЕ Рама посетит Киев на следующей неделе

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама (Edi Rama) будет находиться с рабочим визитом на Украине 19-21 января, планируется его встреча с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Как сообщается на официальном сайте украинского МИД, утром 20 января запланирована совместная пресс-конференция Пристайко и Рамы, которая состоится после переговоров.

Как сообщалось, 1 января 2020 года Албания начала годовое председательствование в ОБСЕ.

9 января Рама сообщил, что в ближайшие недели посетит с визитом Украину. "СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ - ИФ) и Украина также будут пунктом назначения моего первого визита в качестве председателя ОБСЕ в предстоящие недели", - сказал он.