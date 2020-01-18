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Регион 18.01.2020 00:24

Председатель ОБСЕ Рама посетит Киев на следующей неделе

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама (Edi Rama) будет находиться с рабочим визитом на Украине 19-21 января, планируется его встреча с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Как сообщается на официальном сайте украинского МИД, утром 20 января запланирована совместная пресс-конференция Пристайко и Рамы, которая состоится после переговоров.

Как сообщалось, 1 января 2020 года Албания начала годовое председательствование в ОБСЕ.

9 января Рама сообщил, что в ближайшие недели посетит с визитом Украину. "СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ - ИФ) и Украина также будут пунктом назначения моего первого визита в качестве председателя ОБСЕ в предстоящие недели", - сказал он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ОБСЕ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]