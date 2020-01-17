Политика США в отношении России вряд ли изменится от последних перестановок в Москве - Помпео

В Вашингтоне проанализируют перестановки в правительстве России, но вряд ли это событие изменит "российскую" политику Вашингтона, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Я считаю так: нам нужно будет проанализировать, как все это будет развиваться... Наши действия по отношению к России вряд ли изменятся в связи с некоторыми перестановками, которые происходят в российском правительстве", - заявил он в пятницу в интервью радиоведущему Тони Кацу в передаче Tony Katz Today.

"Но только время нам скажет наверняка, что сулит эта серия изменений", - добавил он.