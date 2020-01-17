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Дальнее зарубежье 17.01.2020 20:57

Политика США в отношении России вряд ли изменится от последних перестановок в Москве - Помпео

В Вашингтоне проанализируют перестановки в правительстве России, но вряд ли это событие изменит "российскую" политику Вашингтона, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Я считаю так: нам нужно будет проанализировать, как все это будет развиваться... Наши действия по отношению к России вряд ли изменятся в связи с некоторыми перестановками, которые происходят в российском правительстве", - заявил он в пятницу в интервью радиоведущему Тони Кацу в передаче Tony Katz Today.

"Но только время нам скажет наверняка, что сулит эта серия изменений", - добавил он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]