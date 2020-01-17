Украина к 2025г намерена снизить долю теневой экономики в ВВП страны до уровня не более 20%

Доля теневой экономики в ВВП Украины до 2025 года должна снизится с 30% (по расчетам Минэкономразвития за 2018 год) до не более 20%, предусматривает стратегия развития финансового сектора, утвержденная регуляторами.

Согласно документу, опубликованному на сайте Национального банка Украины (НБУ), общий объем госдолга за этот период должен снизиться с 52,3% ВВП до не более 40% ВВП.

Предусматривается также, что доля госбанков в активах банковской системы страны за этот период уменьшится с 60,1% до не более 25%. Доля неработающих кредитов в банковской системе снизится и не будет превышать 10% от общего объема кредитов (против 52,9% в 2019 году). При этом чистые кредиты в валюте от общего объема кредитов на чистой основе уменьшатся с 41,4% до не более 30%, а валютные депозиты не будут превышать 30% от общего объема депозитов (против 41,7% в 2019 году). Объем банковских кредитов на чистой основе вырастeт с 16,5% до 22% ВВП, а уровень проникновения кредитования МСП - с 1,4% до 3% к ВВП.

Ожидается, что уровень доверия населения к финансовой системе к 2025 году увеличится с 10% до 60%, индекс уровня финансовой грамотности - с 11,6 до 12,5.

Кроме того, в документе говорится, что доля страхования в ВВП Украины к 2025 году должна возрасти с нынешних 1,4% до уровня не менее 2%.

Уровень приемлемых активов в структуре общих активов страховых компаний через пять лет должен быть не ниже 80% (по состоянию на 30 сентября 2019 года - 73%). Стратегия также предусматривает создание реестра страховых посредников и централизованной онлайн базы данных по договорам страхования с возможностью контроля их заключения и действия. Кроме того к 2025 году с целью создания условий для привлечения долгосрочных ресурсов предполагается увеличить долю страхования жизни в общем объеме полученных чистых страховых премий с 10,9% до уровня не ниже 20%.

Как сообщалось, НБУ, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, Фонд гарантирования вкладов физлиц и министерство финансов 16 января подписали стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.