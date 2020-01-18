Трамп предупредил верховного лидера Ирана о необходимости выбирать выражения

Президент США Дональд Трамп заявил, что верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует быть осторожнее в выборе выражений.

"Так называемый "верховный лидер" Ирана, который недавно оказался не столь уж и верховным, наговорил гадостей в адрес США и Европы. Их (Ирана - ИФ) экономика разваливается, люди терпят лишения. Ему (Хаменеи - ИФ) следует быть очень осторожным в выражениях!" - написал американский президент в твиттере.

Накануне Хаменеи в пятничной молитве обвинил Великобританию, Германию и Францию в недееспособности в области сохранения иранской ядерной сделки.

"После того, как США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, власти этих трех стран лишь рассуждают. Я им не верю, они не делают ничего, они служат интересам США, воистину они - американские марионетки", - заявил аятолла.

Он добавил, что "они ждут, когда США поставят Иран на колени, но США не способны поставить иранский народ на колени".

Гибель иранского военачальника Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке Хаменеи назвал "позором для США", поскольку они проявили себя как "трусы", которые побоялись встретиться с Сулеймани "в открытом бою".