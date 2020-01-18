Меркель поздравила Мишустина с назначением премьер-министром РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность премьер-министра РФ и выразила заинтересованность в развитии отношений с РФ.

"Исторически развивавшиеся, личные, гражданские, культурные, экономические и политические связи наших стран составляют фундамент наших двусторонних отношений. Правительство заинтересовано в том, чтобы на этой основе развивать эти отношения с полной ответственностью", - говорится в поздравительной телеграмме немецкого канцлера.

15 января после оглашения Послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку.

Вечером 15 января Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Госдума на заседании 16 января согласилась с назначением Мишустина главой правительства РФ, а вечером того же дня Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ.