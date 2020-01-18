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Дальнее зарубежье 18.01.2020 09:28

Меркель поздравила Мишустина с назначением премьер-министром РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность премьер-министра РФ и выразила заинтересованность в развитии отношений с РФ.

"Исторически развивавшиеся, личные, гражданские, культурные, экономические и политические связи наших стран составляют фундамент наших двусторонних отношений. Правительство заинтересовано в том, чтобы на этой основе развивать эти отношения с полной ответственностью", - говорится в поздравительной телеграмме немецкого канцлера.

15 января после оглашения Послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку.

Вечером 15 января Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Госдума на заседании 16 января согласилась с назначением Мишустина главой правительства РФ, а вечером того же дня Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, МИШУСТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]