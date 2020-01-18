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Дальнее зарубежье 18.01.2020 12:45

Мадуро обещает открыть в Каракасе казино со ставками в "петро"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о планах открытия в одном из роскошных отелей Каракаса казино, ставки в котором будет разрешено делать лишь в венесуэльской криптовалюте "петро", сообщает в субботу латиноамериканская пресса.

"В отеле "Гумбольдт" планируется открыть международное казино, ставки в котором будут приниматься в "петро". Все доходы пойдут государству, которое направит их на здравоохранение и образование", - цитируют СМИ слова Мадуро.

Венесуэльская криптовалюта "петро", обеспеченная запасами нефти в стране, была запущена в начале 2018 года, когда власти Венесуэлы пытались найти возможность обойти американские санкции, отрезавшие страну от международных рынков капитала. Спустя некоторое время "петро" сам стал объектом американских санкций.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, КАЗИНО, КРИПТОВАЛЮТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]