Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о планах открытия в одном из роскошных отелей Каракаса казино, ставки в котором будет разрешено делать лишь в венесуэльской криптовалюте "петро", сообщает в субботу латиноамериканская пресса.

"В отеле "Гумбольдт" планируется открыть международное казино, ставки в котором будут приниматься в "петро". Все доходы пойдут государству, которое направит их на здравоохранение и образование", - цитируют СМИ слова Мадуро.

Венесуэльская криптовалюта "петро", обеспеченная запасами нефти в стране, была запущена в начале 2018 года, когда власти Венесуэлы пытались найти возможность обойти американские санкции, отрезавшие страну от международных рынков капитала. Спустя некоторое время "петро" сам стал объектом американских санкций.