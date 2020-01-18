Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о планах открытия в одном из роскошных отелей Каракаса казино, ставки в котором будет разрешено делать лишь в венесуэльской криптовалюте "петро", сообщает в субботу латиноамериканская пресса.
"В отеле "Гумбольдт" планируется открыть международное казино, ставки в котором будут приниматься в "петро". Все доходы пойдут государству, которое направит их на здравоохранение и образование", - цитируют СМИ слова Мадуро.
Венесуэльская криптовалюта "петро", обеспеченная запасами нефти в стране, была запущена в начале 2018 года, когда власти Венесуэлы пытались найти возможность обойти американские санкции, отрезавшие страну от международных рынков капитала. Спустя некоторое время "петро" сам стал объектом американских санкций.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза – Минобороны
МИД РФ: Есть надежда на возобновление предметных переговоров по Карабаху
S&P подтвердило рейтинги России, ждет от нового кабинета преемственности в макроэкономике
Украинская авиакомпания SkyUp с февраля отменяет рейсы в ОАЭ из-за запрета полетов над Ираном и Ираком
Чистый отток капитала из РФ в 2019г снизился 2,4 раза, до $26,7 млрд - оценка ЦБ
Компания SpaceX проведет испытание системы спасения пилотируемого корабля Crew Dragon
Баку достоин звания города трудовой славы – депутат Госдумы РФ
Азербайджанский манат в топ-5 «недооцененных» к доллару валют согласно The Big Mac index
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Caspian European Club организовал бизнес-тур
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе