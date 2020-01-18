Кипр рассчитывает увеличить турпоток на 30% к 2030 году

Власти Кипра рассчитывают увеличить турпоток на 30% к 2030 году благодаря стратегии по развитию туризма, сообщает газета Financial Mirror.

"Национальный стратегический план по развитию туризма предполагает, что турпоток на Кипр к 2030 году вырастет на 30%, а доходы от туризма - до 4,5 млрд евро. Для достижения этой цели ежедневные траты путешественников должны увеличиться с 75 до 90 евро", - пишет издание со ссылкой на министерство туризма страны.

При наиболее благоприятном прогнозе доходы от туризма могут достичь 7 млрд евро ежегодно. "Развитие туризма предполагает расширение сезонности, чтобы путешественники приезжали на остров в течение всего года. Кроме того, Кипр будет работать над развитием гастрономического, спортивного и делового туризма", - отмечает газета.

В 2019 году остров посетило 3,86 млн иностранных туристов, что на 0,9% больше, чем годом ранее (3,83 млн), это абсолютный рекорд.

"Кипру удалось пережить кризис 2019 года, связанный с банкротством Thomas Cook и восстановить пассажиропоток со столь крупных рынков, как Великобритания и Германия. Этому помогли сделки с Condor и другими небольшими британскими перевозчиками, которые обеспечили доставку туристов на остров", - сообщает издание.