Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8924 RUR   0.0276 GBR   2.2219 TRY   0.2901

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.52 0.71 Brent 64.62 0.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.01.2020 15:25

Захарова: Конституция США и американская реальность часто расходятся

Американская реальность и Конституция США часто не совпадают, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём комментарии по поводу высказывания главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"В США действует прецедентное право, и как раз именно судебные решения изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров. В Рестейтменте права международных отношений США (Restatement Foreign Relations Law of the United States, 1987) указано: "Нормы международного права и положения международных договоров США не приобретают силу закона США, если они не соответствуют Конституции Соединенных Штатов". Также Рестейтмент закрепляет следующее положение: "Если норма международного права или положения международного договора прекращают свое действие в качестве внутреннего права, то это освобождает США от международных обязательств или последствий нарушения таких обязательств". (...) Пара ярких примеров. Так, в последнее время США регулярно нарушают Соглашение между Организацией Объединенных Наций и правительством Соединенных Штатов Америки относительно месторасположения Центральных учреждений Объединенных Наций, не выдавая визы представителям делегаций иностранных государств, прибывающим в Нью-Йорк по линии ООН. Можно также вспомнить односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Что уж говорить об инициированных Вашингтоном нелегитимных и противоречащих международному праву актах агрессии против Югославии, Ирака и так далее. Одно только нахождение в Сирии противоречит международному праву отчаянно", - отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что "таких примеров огромное количество".

"Именно об этом и сказал Сергей Лавров, произнеся "в США просто записано, что международное право - это дело десятое, и они так к нему и относятся". (...) Конституция США и американская реальность часто не совпадают", - написала Захарова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, ЗАХАРОВА, США


Похожие новости


РФ и США продолжат диалог по стратегической стабильности в формате венских консультаций - МИД РФ Зариф и Лавров провели встречу в Дели - иранский телеканал Встреча глав правительств стран ШОС состоится впервые в Индии в ноябре Убийство США Сулеймани не укладывается ни в какие рамки - Лавров Лавров и Зариф обсудят СВПД и Сирию Россия осуждает теракт в Сомали, он направлен на дестабилизацию ситуации в стране - МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]