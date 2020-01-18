Захарова: Конституция США и американская реальность часто расходятся

Американская реальность и Конституция США часто не совпадают, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём комментарии по поводу высказывания главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"В США действует прецедентное право, и как раз именно судебные решения изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров. В Рестейтменте права международных отношений США (Restatement Foreign Relations Law of the United States, 1987) указано: "Нормы международного права и положения международных договоров США не приобретают силу закона США, если они не соответствуют Конституции Соединенных Штатов". Также Рестейтмент закрепляет следующее положение: "Если норма международного права или положения международного договора прекращают свое действие в качестве внутреннего права, то это освобождает США от международных обязательств или последствий нарушения таких обязательств". (...) Пара ярких примеров. Так, в последнее время США регулярно нарушают Соглашение между Организацией Объединенных Наций и правительством Соединенных Штатов Америки относительно месторасположения Центральных учреждений Объединенных Наций, не выдавая визы представителям делегаций иностранных государств, прибывающим в Нью-Йорк по линии ООН. Можно также вспомнить односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Что уж говорить об инициированных Вашингтоном нелегитимных и противоречащих международному праву актах агрессии против Югославии, Ирака и так далее. Одно только нахождение в Сирии противоречит международному праву отчаянно", - отметила Захарова.
Она также подчеркнула, что "таких примеров огромное количество".
"Именно об этом и сказал Сергей Лавров, произнеся "в США просто записано, что международное право - это дело десятое, и они так к нему и относятся". (...) Конституция США и американская реальность часто не совпадают", - написала Захарова.
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