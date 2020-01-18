S&P подтвердило рейтинги России, ждет от нового кабинета преемственности в макроэкономике

Международное рейтинговое агентство Standard & Poors Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз долгосрочных рейтингов - "стабильный".

Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне "А-3/A-2".

"Мы ожидаем, что новое правительство сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики и продолжит придерживаться консервативного бюджетного правила даже в случае роста давления со стороны расходов", - говорится в сообщении S&P GR.

Ожидается, что в 2020 году экономический рост усилится, однако останется невысоким в долгосрочной перспективе.

"Конституционная реформа, предложенная президентом РФ Владимиром Путиным, предполагает децентрализацию власти, но пока не содержит деталей, в том числе не вносит ясности относительно сценария передачи президентской власти в 2024 году", - отмечается в документе.

Ускорение реализации инфраструктурных проектов будет способствовать повышению темпов экономического роста до 1,8% в 2020 году после его временного "торможения" в прошлом году, полагают аналитики агентства. Сохраняются риски ужесточения международных санкций, главным образом, со стороны США.

Сильная бюджетная конструкция позволит защитить экономику, сектор общественных финансов и финансовую систему от внешних стрессовых ситуаций. Позиция внешнего нетто-кредитора правительства, гибкий обменный курс и улучшающиеся бюджетные показатели оказывают позитивное влияние на кредитоспособность России.

S&P GR ожидает, что ЦБ РФ будет поддерживать ценовую и финансовую стабильность даже в периоды значительной волатильности финансовых рынков.

"Прогноз "стабильный" отражает нашу точку зрения относительно сбалансированности в ближайшие 24 месяца перспектив дальнейшего укрепления уже сейчас сильных внешнеэкономических и бюджетных показателей с одной стороны и рисков, обусловленных потенциальным возобновлением эскалации геополитической напряженности и введением новых международных санкций, с другой, - говорится в сообщении агентства. - Кроме того, прогноз "стабильный" основан на нашем допущении о том, что в случае введения дополнительных санкций правительство сосредоточит внимание главным образом на купировании макроэкономических рисков, обусловленных введением новых санкций, и ограничении масштаба контрсанкций".

S&P GR может предпринять негативное рейтинговое действие в ближайшие 24 месяца в случае наступления геополитических событий, которые приведут к существенному ужесточению санкций иностранных правительств в отношении России, в частности, крупных государственных энергокомпаний или системно важных банков, или вторичного рынка гособлигаций. Также негативное действие возможно в случае значительного ухудшения бюджетных показателей РФ.

"При отсутствии новых санкций мы можем предпринять позитивное рейтинговое действие в отношении РФ, если долгосрочные темпы роста ВВП на душу населения достигнут показателя, сравнимого со странами с аналогичным уровнем благосостояния, например, в результате мер правительства по стимулированию экономического роста, - отмечается в документе. - Более быстрое, чем ожидалось накопление бюджетных резервов, смягчающее давление со стороны волатильных, зависящих от сырья доходов, а также эффективные меры, приводящие к сокращению долгосрочного давления на бюджет пенсионных расходов из-за старения населения, также могут привести к позитивному рейтинговому действию".

Аналитики агентства ожидают увеличения реального ВВП РФ по итогам 2020 года на 1,8% после прогнозируемого повышения на 1,3% в прошлом году. В 2021-2023 гг темпы экономического роста, по их оценке, останутся на уровне 1,8%.

Повышение ВВП в расчете на душу населения, как ожидается, будет составлять 1,9% в 2021-2023 гг после подъема на 1,4% в минувшем году.

Профицит счета текущих операций в РФ в 2020 году прогнозируется на уровне 4,3% ВВП, в следующем году - 3%, в 2022 году - 2,1% и в 2023 году - 1,9%.

Эксперты агентства полагают, что индекс потребительских цен (CPI) по итогам текущего года повысится на 3,6%, а в последующие три года инфляция будет находиться около 4%.

Обменный курс по состоянию на конец этого года ожидается на уровне 66,5 рубля/$1, следующего года - 70 рублей, 2022 года - 72 рубля, 2023 года - 74,09 рубля.