Мирное соглашение между афганскими талибами и США может быть заключено до конца января

Афганские талибы рассчитывают на заключение мирного соглашении с США до конца января, сообщил пакистанской газете The Dawn представитель талибов в Дохе (Катар) Сухаиль Шахин.
"Переговоры продолжаются, но проект соглашения уже есть. В том, что касается условий соглашения, обсуждать уже нечего, осталось лишь назначить дату подписания мирного соглашения, но это дело нескольких дней", - сказал он.
"Мы настроены оптимистично. Может быть, нам удастся подписать соглашение, самое позднее, к концу этого месяца", - добавил Шахин.
Представитель талибов отметил, что в дни, предшествующие подписанию соглашения с США, представители движения согласились снизить военную активность. Цель этого шага, по его словам, состоит в том, чтобы создать безопасную обстановку для вывода иностранных войск из Афганистана.
Шахин напомнил, что в рамках переговоров состоялись три встречи, четвертая, возможно, пойдет в субботу.
Между тем, в канцелярии президента Афганистана сообщили, что не осведомлены о каком-либо соглашении между афганскими талибами и Вашингтоном, отметив, что перед тем, как соглашение будет подписано и вступит в силу, должны быть предприняты шаги по выстраиванию доверия.
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