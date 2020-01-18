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Дальнее зарубежье 18.01.2020 17:05

Мирное соглашение между афганскими талибами и США может быть заключено до конца января

Афганские талибы рассчитывают на заключение мирного соглашении с США до конца января, сообщил пакистанской газете The Dawn представитель талибов в Дохе (Катар) Сухаиль Шахин.

"Переговоры продолжаются, но проект соглашения уже есть. В том, что касается условий соглашения, обсуждать уже нечего, осталось лишь назначить дату подписания мирного соглашения, но это дело нескольких дней", - сказал он.

"Мы настроены оптимистично. Может быть, нам удастся подписать соглашение, самое позднее, к концу этого месяца", - добавил Шахин.

Представитель талибов отметил, что в дни, предшествующие подписанию соглашения с США, представители движения согласились снизить военную активность. Цель этого шага, по его словам, состоит в том, чтобы создать безопасную обстановку для вывода иностранных войск из Афганистана.

Шахин напомнил, что в рамках переговоров состоялись три встречи, четвертая, возможно, пойдет в субботу.

Между тем, в канцелярии президента Афганистана сообщили, что не осведомлены о каком-либо соглашении между афганскими талибами и Вашингтоном, отметив, что перед тем, как соглашение будет подписано и вступит в силу, должны быть предприняты шаги по выстраиванию доверия.

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]