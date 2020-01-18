Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отозвала код обозначения у казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет потерпел крушение под Алматы в конце декабря.

Письмо IATA опубликовано в субботу на сайте авиаперевозчика. "С сожалением сообщаем вам, что ваша компания не соответствует требованиям, установленным IATA, чтобы продолжать обладать кодом обозначения", - указывается в нем.

В письме подчеркивается, что в течение шестидесяти дней код может быть предоставлен авиакомпании после проведения необходимых проверок.

Ранее Авиационная администрация Казахстана приостановила сертификаты эксплуатанта и летной годности Bek Air после крушения её самолета близ Алматы утром 27 декабря.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

В крушении погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадали 67 человек, 49 из которых были госпитализированы. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.