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Транспорт и связь 18.01.2020 19:05

IATA отозвала код обозначения у казахстанской авиакомпании Bek Air

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отозвала код обозначения у казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет потерпел крушение под Алматы в конце декабря.

Письмо IATA опубликовано в субботу на сайте авиаперевозчика. "С сожалением сообщаем вам, что ваша компания не соответствует требованиям, установленным IATA, чтобы продолжать обладать кодом обозначения", - указывается в нем.

В письме подчеркивается, что в течение шестидесяти дней код может быть предоставлен авиакомпании после проведения необходимых проверок.

Ранее Авиационная администрация Казахстана приостановила сертификаты эксплуатанта и летной годности Bek Air после крушения её самолета близ Алматы утром 27 декабря.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

В крушении погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадали 67 человек, 49 из которых были госпитализированы. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АВИАПЕРЕВОЗЧИК, КОД, ОТЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]