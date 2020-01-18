Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отозвала код обозначения у казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет потерпел крушение под Алматы в конце декабря.
Письмо IATA опубликовано в субботу на сайте авиаперевозчика. "С сожалением сообщаем вам, что ваша компания не соответствует требованиям, установленным IATA, чтобы продолжать обладать кодом обозначения", - указывается в нем.
В письме подчеркивается, что в течение шестидесяти дней код может быть предоставлен авиакомпании после проведения необходимых проверок.
Ранее Авиационная администрация Казахстана приостановила сертификаты эксплуатанта и летной годности Bek Air после крушения её самолета близ Алматы утром 27 декабря.
Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.
В крушении погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадали 67 человек, 49 из которых были госпитализированы. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.
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