Президент Турции не намерен прекращать поддержку правительства национального согласия в Ливии

Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу в очередной раз высказался в поддержку правительства национального согласия Ливии.

"Оставлять Ливию на милость военного правителя (командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара - ИФ) было бы ошибкой исторического масштаба", - написал он в статье для издания Politico в преддверие международной конференции по Ливии, проведение которой намечено в Берлине на 19 января.

"Путь к миру в Ливии пролегает через Турцию", - отметил Эрдоган.

"Не стоит забывать, что, если законное правительство Ливии (под руководством Файеза Сараджа - ИФ) падет, Европа столкнется с новыми проблемами и угрозами", - добавил он.

Ранее в субботу сообщалось, что правительство национального согласия Ливии подписало соглашения с тремя турецкими гражданскими контрактными компаниями, а также соглашение о поставках турецких бронеавтомобилей и танков, несмотря на эмбарго на поставки вооружений.

Кроме того, по данным межарабского телеканала "аль-Арабийя", в Триполи прибыл турецкий спецназ, в задачу которому поставлено обеспечение защиты правительства национального согласия под руководством Файеза Сараджа. Работают в Ливии и 25 сотрудников турецкой разведывательной службы, которые собирают данные о Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара.

В конце ноября правительство национального согласия Ливии и Анкара подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире и пользующееся поддержкой Анкары правительство национального согласия во главе с Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.