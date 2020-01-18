Президент Турции не намерен прекращать поддержку правительства национального согласия в Ливии

Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу в очередной раз высказался в поддержку правительства национального согласия Ливии.
"Оставлять Ливию на милость военного правителя (командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара - ИФ) было бы ошибкой исторического масштаба", - написал он в статье для издания Politico в преддверие международной конференции по Ливии, проведение которой намечено в Берлине на 19 января.
"Путь к миру в Ливии пролегает через Турцию", - отметил Эрдоган.
"Не стоит забывать, что, если законное правительство Ливии (под руководством Файеза Сараджа - ИФ) падет, Европа столкнется с новыми проблемами и угрозами", - добавил он.
Ранее в субботу сообщалось, что правительство национального согласия Ливии подписало соглашения с тремя турецкими гражданскими контрактными компаниями, а также соглашение о поставках турецких бронеавтомобилей и танков, несмотря на эмбарго на поставки вооружений.
Кроме того, по данным межарабского телеканала "аль-Арабийя", в Триполи прибыл турецкий спецназ, в задачу которому поставлено обеспечение защиты правительства национального согласия под руководством Файеза Сараджа. Работают в Ливии и 25 сотрудников турецкой разведывательной службы, которые собирают данные о Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара.
В конце ноября правительство национального согласия Ливии и Анкара подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере.
В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире и пользующееся поддержкой Анкары правительство национального согласия во главе с Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.
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