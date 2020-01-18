Грузия экспортировала 30 тыс. тонн цитрусовых, две трети поставок пришлось на РФ

В Аджарии, главном производителе цитрусовых в Грузии, завершен сбор урожая мандаринов, апельсинов и лимонов, составивший 55 тыс. тонн, что на 14% больше, чем в предыдущую страду, сообщил в субботу "Интерфаксу" руководитель координационного штабе по организации сбора, приема, переработки и экспорта цитрусовых урожая-2019 Джамбул Хозреванидзе.
Он отметил, что более половины урожая - 30 тыс. тонн, в основном мандарины, уже поставлены на внешний рынок, что на сегодняшний день на 7% превысило общий объем экспорта грузинских цитрусовых урожая 2018 года.
"Поставки осуществлены в 13 стран. Как и в прошлую страду, наибольший объем экспорта пришелся на Россию, поставки на рынок которой увеличились на 5,5% - до 19,3 тыс. тонн мандаринов, а также апельсинов и лимонов (64,3% всего экспорта), - сказал Д.Хозреванидзе.
Руководитель штаба сообщил, что среди других импортеров грузинских цитрусовых - Украина, куда было поставлено 5,2 тыс. тонн, Армения - 4,4 тыс. тонн, а также Белоруссия, Казахстан, Литва, Киргизия, Азербайджан, Катар. Впервые экспорт был осуществлен в Словению, Молдову, Польшу, Сингапур.
"Поставки цитрусовых на внешний рынок, хотя уже небольшими партиями, продолжаются и продлятся, предположительно, до конца января", - сказал Хозреванидзе.
При этом он подчеркнул, что нынешний урожай цитрусовых в Грузии был довольно качественным, что отразилось как в диверсификации рынков их сбыта, так и в цене и, соответственно, в росте доходов фермеров. Оптовая цена 1 килограмма мандаринов, например, которая в зависимости от их качества, в прошлую страду была от 0,4 лари до 0,7 лари, ныне составляла от 0,6 лари до 1,5 лари (от $0,2 до $0,5).
В 2018 году Грузия экспортировала 28 тыс. тонн цитрусовых - на 19% больше, чем годом ранее. В том числе в Россию было поставлено до 18,5 тыс. тонн (66% всего экспорта).
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