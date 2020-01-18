Приоритетом работы правительства под руководством Мишустина должен стать рост экономики, заявил Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече с депутатами Псковской области о приоритетах работы правительства, а также обсудил вопросы реализации законодательных решений для развития малообеспеченных российских регионов.
"Тема развития экономики у нас сегодня является вопросом номер один, и когда мы обсуждали кандидатуру на должность председателя правительства, участвовали в обсуждении кандидатуры Михаила Владимировича Мишустина, то все сошлись во мнении, что главный вопрос - это вопрос роста экономики", - сказал Володин в субботу на встрече с депутатским и административным корпусом Псковской области.
Он добавил, что "мы хотели бы видеть приоритетом правительства решение именно этой задачи, потому что через рост экономики мы можем выйти с вами на комплексное решение социальных проблем, прежде всего, борьбу с бедностью".
"И задача сегодняшнего правительства - обеспечить рост экономики темпами выше среднемировых. Именно эту задачу президент поставил в послании, и мы считаем, что послание президента должно быть выполнено правительством", - сказал председатель Госдумы.
Он также высказал мнение, что "решение, принятое президентом о компенсации двух третей льготы по налогу на прибыль, конечно, позволит таким регионам, как Псковская область использовать эту возможность при создании условий для бизнеса, чтобы он приходил в регионы, чтобы он более активно развивался".
Володин выразил уверенность, что подобные встречи с представителями регионов состоятся не раз.
Председатель Госдумы в субботу в рамках рабочей поездки в Псковскую область посетил особую экономическую зону "Моглино" и лакокрасочное производство, действующее на ее территории. Володин также встретился с губернатором Михаилом Ведерниковым.
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