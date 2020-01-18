Иранская сторона сообщила, что передаст Киеву самописцы сбитого украинского лайнера

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза – Минобороны
МИД РФ: Есть надежда на возобновление предметных переговоров по Карабаху
Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2007-2019гг составили $111 млрд - Алиев
Грузия экспортировала 30 тыс. тонн цитрусовых, две трети поставок пришлось на РФ
Газпром собирается расторгнуть контракты с Linde и Tecnimont на НГХК, недоволен "качеством и полнотой" проектирования
Кипр рассчитывает увеличить турпоток на 30% к 2030 году
Путин впервые вручил медали к 75-летию Победы, их получили четыре ветерана
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Caspian European Club организовал бизнес-тур
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе