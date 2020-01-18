"Газпром" намерен отказаться от услуг иностранных инжиниринговых компаний Linde и Tecnimont, которые разрабатывали проекты установок этилена и полиэтилена Новоуренгойского газохимического комплекса - главного долгостроя монополии.

"Газпром" нанимает (и проводит соответствующую процедуру по определению) внешнего юридического консультанта для подготовки юридического заключения "в рамках исполнения и завершения контрактов на детальное проектирование с Linde AG и Tecnimont S.p.А. от 2009 года".

Консультант должен выбрать "наиболее приемлемый вариант инициированного заказчиком расторжения контрактов с точки зрения минимизации затрат заказчика и судебных разбирательств".

При этом отмечается, что у "Газпрома" есть претензии к качеству работ и иностранных инженеров. Поэтому юристы должны предоставить "разъяснения по правомерности позиций сторон контрактов по оплате выполненных работ в размере спорной задолженности по документации, к которой со стороны заказчика имеются замечания по качеству и полноте предоставленной документации".

Документация детального инжиниринга, наработанная Linde и Tecnimont, надеется "Газпром", останется у него, "в целях передачи другим контрагентам для завершения проектов".

Решение о строительстве НГХК было принято еще в 1993 году. Все необходимое оборудование было завезено, но с 1996 года из-за недостатка финансирования монтаж был приостановлен, гарантия на оборудование закончилась. Ориентировочные сроки запуска комплекса постоянно переносились: сейчас ориентировочно называется 2022 год.

В 2015 году стройкой поручили заниматься дочерней компании "Газпрома" - ООО "Газпром центрремонт" (стало управляющей организацией НГХК). В 2017 году с проектом разорвал отношения один из генеральных подрядчиков - ООО "Производственная фирма "ВИС". В 2019 году "Газпром центрремонт" перестал являться управляющей компанией НГХК.

Сейчас "Газпром" может привлечь к достройке НГХК нового эксперта - "СИБУР". Минувшей осенью "СИБУР" и "Газпром" договорились сотрудничать на проектах газоперерабатывающего завода в Татарстане и НГХК. Будут проведены диагностические работы, инженерные изыскания и подготовлена проектная документация, необходимая для завершения строительства газохимического комплекса. По результатам выполнения мероприятий "дорожной карты" стороны примут решения о дальнейшем взаимодействии.