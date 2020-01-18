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ТЭК 18.01.2020 20:03

Газпром собирается расторгнуть контракты с Linde и Tecnimont на НГХК, недоволен "качеством и полнотой" проектирования

"Газпром" намерен отказаться от услуг иностранных инжиниринговых компаний Linde и Tecnimont, которые разрабатывали проекты установок этилена и полиэтилена Новоуренгойского газохимического комплекса - главного долгостроя монополии.

"Газпром" нанимает (и проводит соответствующую процедуру по определению) внешнего юридического консультанта для подготовки юридического заключения "в рамках исполнения и завершения контрактов на детальное проектирование с Linde AG и Tecnimont S.p.А. от 2009 года".

Консультант должен выбрать "наиболее приемлемый вариант инициированного заказчиком расторжения контрактов с точки зрения минимизации затрат заказчика и судебных разбирательств".

При этом отмечается, что у "Газпрома" есть претензии к качеству работ и иностранных инженеров. Поэтому юристы должны предоставить "разъяснения по правомерности позиций сторон контрактов по оплате выполненных работ в размере спорной задолженности по документации, к которой со стороны заказчика имеются замечания по качеству и полноте предоставленной документации".

Документация детального инжиниринга, наработанная Linde и Tecnimont, надеется "Газпром", останется у него, "в целях передачи другим контрагентам для завершения проектов".

Решение о строительстве НГХК было принято еще в 1993 году. Все необходимое оборудование было завезено, но с 1996 года из-за недостатка финансирования монтаж был приостановлен, гарантия на оборудование закончилась. Ориентировочные сроки запуска комплекса постоянно переносились: сейчас ориентировочно называется 2022 год.

В 2015 году стройкой поручили заниматься дочерней компании "Газпрома" - ООО "Газпром центрремонт" (стало управляющей организацией НГХК). В 2017 году с проектом разорвал отношения один из генеральных подрядчиков - ООО "Производственная фирма "ВИС". В 2019 году "Газпром центрремонт" перестал являться управляющей компанией НГХК.

Сейчас "Газпром" может привлечь к достройке НГХК нового эксперта - "СИБУР". Минувшей осенью "СИБУР" и "Газпром" договорились сотрудничать на проектах газоперерабатывающего завода в Татарстане и НГХК. Будут проведены диагностические работы, инженерные изыскания и подготовлена проектная документация, необходимая для завершения строительства газохимического комплекса. По результатам выполнения мероприятий "дорожной карты" стороны примут решения о дальнейшем взаимодействии.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, НГХК, ПОДРЯДЧИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]