Российские военные сообщают, что проведено воздушное патрулирование в Сирии

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков

Воздушное патрулирование проведено "по маршруту: аэродром Квайрес - аэродром Метрас - аэродром Квайрес", сказал он на брифинге в субботу.

Боренков также сообщил, что продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по ряду маршрутов в Сирии.

Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий, сказал он.