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Дальнее зарубежье 18.01.2020 21:45

Российские военные сообщают, что проведено воздушное патрулирование в Сирии

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков

Воздушное патрулирование проведено "по маршруту: аэродром Квайрес - аэродром Метрас - аэродром Квайрес", сказал он на брифинге в субботу.

Боренков также сообщил, что продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по ряду маршрутов в Сирии.

Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий, сказал он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, АВИАЦИЯ, ПАТРУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]