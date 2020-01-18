Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2007-2019гг составили $111 млрд - Алиев

Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2007-2019гг составили $111 млрд, ВВП страны в этот период вырос на 80%, отмечает президент Ильхам Алиев.

«Всемирный экономический форум не только стал отличной платформой для презентации реалий Азербайджана мировому сообществу, но и предоставил исчерпывающую информацию о глобальных экономических тенденциях. Это помогло нам продвинуть социально-экономические реформы в нашей стране и привлечь иностранные инвестиции», - пишет Алиев в своей статье, опубликованной в субботу на сайте Всемирного экономического форума.

Он отметил, что благодаря проведенным реформам рост ВВП Азербайджана с 2007 года по 2019 год составил 80%, ненефтяной сектор в этот период увеличился в 2,1 раза, стратегические валютные резервы увеличились в 13 раз, уровень бедности снизился более чем в 4 раза, уровень безработицы сократился до 4,9%. «Азербайджан дважды был признан лучшей страной-реформатором в отчетах Doing Business – в 2009 и 2019 годах. С 2007 года мы привлекли иностранные инвестиции на сумму 111 млрд, что способствовало развитию всех секторов экономики. В результате, Азербайджан в рейтинге глобальной конкурентоспособности поднялся на 35-ое место с 64-го в отчете за 2006-2007гг», - подчеркнул президент.

Алиев добавил, что Всемирный экономический форум - одна из крупнейших платформ, объединяющая политиков, бизнесменов и общественные организации для обсуждения глобальных экономических процессов, повестки дня и социально-политических процессов. По этой причине президент Азербайджана планирует принять участие в работе форума и в 2020 году, в 14-ый раз подряд с 2007 года.

Глава государства отметил, что Азербайджан твердо привержен социально-экономическому развитию с сохранением экологического баланса и защиты окружающей среды. «Мы разработали концепцию «Умный город» для улучшения нашей местной и международной системы управления транспортом и обеспечения высокого уровня безопасности. Он направлен на повышение качества городских услуг, таких как энергия, транспорт и коммунальные услуги, за счет сокращения потребления, отходов и общей стоимости ресурсов», - подчеркнул президент.

Алиев указал, что Азербайджан провел эффективные реформы в сфере транспорта. В результате, согласно оценкам Всемирного экономического форума страна занимает 11-е место среди 141 страны по «Эффективности железнодорожных услуг», 12-е - по «Эффективности услуг воздушного транспорта», 25-ое - по «Эффективности услуг морских портов» и 27-ое - по «Качеству дорожной инфраструктуры». «Значительные изменения в транспортной и дорожной инфраструктуре страны стали возможными благодаря иностранным и местным инвестициям. Но капитал не был единственным фактором в наших улучшениях транспорта; сотрудничество также сыграло важную роль. Сотрудничество в рамках форума позволило Азербайджану выступить в качестве глобального транзитного узла и, в частности, в качестве ключевого игрока в транспортных коридорах Север-Юг и Восток-Запад. По инициативе Азербайджана железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, соединяющая железные дороги Азербайджана, Грузии и Турции, начала функционировать в октябре 2017 года. Это связный и устойчивый транспортный коридор, соединяющий Азию и Европу. Кроме этого, в мае 2018 года был введен в эксплуатацию крупнейший порт в Каспийском море – новый Бакинский международный морской торговый порт», - пишет глава государства.

Президент подчеркнул, что Азербайджан будет и впредь поддерживать усилия по развитию и развитию сотрудничества на платформе Всемирного экономического форума.

А.Азизов