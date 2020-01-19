Помпео сообщил о прибытии на берлинскую конференцию по Ливии

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о прибытии в Берлин, где примет участие в международной конференции по Ливии.

"Я в Берлине для обсуждения с мировыми лидерами и представителями ООН вопросов, связанных с прекращением военных действий в Ливии", - написал он в своем твиттере.

Дипломат отметил, что "благодарен правительству Германии, которое выступает хозяином и руководит этой важной инициативой".

Помпео намерен сосредоточиться на достижении продления перемирия, выводе иностранных войск из страны и политическом процессе под эгидой ООН, о чем заявил журналистам высокопоставленный представитель американского госдепартамента.

"В Берлине госсекретарь встретится с мировыми лидерами, он будет отстаивать три положения: во-первых, продолжение действия режима прекращения огня в Ливии; во-вторых, вывод всех внешних сил; в-третьих, возвращение к политическому процессу, осуществляемому при содействии ООН и под руководством Ливии", - сказал чиновник на брифинге.

В ответ на вопрос, какой из трех вопросов, которые намерен обсудить Помпео, является для США самым важным, представитель Госдепа сказал: "Успешным результатом будет, если решим первый и основной вопрос - прекращение огня. Было бы хорошо решить и остальные проблемы, они также важны, однако самым насущным является продолжение режима прекращения огня".

Он же, комментируя решение Турции о направлении своих войск в поддержку Триполи, заявил, что США выступают против любого иностранного вмешательства в ливийский конфликт.

"Что касается внешних игроков, то мы очень заинтересованы в том, чтобы не было никакой внешней, иностранной интервенции. Мы не хотим, чтобы конфликт расширялся и дальше, в нынешней ситуации иностранное вмешательство только усугубляет гуманитарный кризис в стране", - подчеркнул дипломат.

В то же время, представитель госдепартамента США, сопровождающий Помпео в поездке, заявил журналистам, что ливийский конфликт все больше становится похожим на Сирию.

"Я думаю, что все настолько сложно, и все там уже увязли, что у меня умеренные ожидания", - сказал он.

Пресс-служба правительства ФРГ ранее сообщила, что в конференции примут участие следующие страны: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.