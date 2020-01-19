Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8924 RUR   0.0276 GBR   2.2219 TRY   0.2901

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.52 0.71 Brent 64.62 0.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.01.2020 09:18

Помпео сообщил о прибытии на берлинскую конференцию по Ливии

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о прибытии в Берлин, где примет участие в международной конференции по Ливии.

"Я в Берлине для обсуждения с мировыми лидерами и представителями ООН вопросов, связанных с прекращением военных действий в Ливии", - написал он в своем твиттере.

Дипломат отметил, что "благодарен правительству Германии, которое выступает хозяином и руководит этой важной инициативой".

Помпео намерен сосредоточиться на достижении продления перемирия, выводе иностранных войск из страны и политическом процессе под эгидой ООН, о чем заявил журналистам высокопоставленный представитель американского госдепартамента.

"В Берлине госсекретарь встретится с мировыми лидерами, он будет отстаивать три положения: во-первых, продолжение действия режима прекращения огня в Ливии; во-вторых, вывод всех внешних сил; в-третьих, возвращение к политическому процессу, осуществляемому при содействии ООН и под руководством Ливии", - сказал чиновник на брифинге.

В ответ на вопрос, какой из трех вопросов, которые намерен обсудить Помпео, является для США самым важным, представитель Госдепа сказал: "Успешным результатом будет, если решим первый и основной вопрос - прекращение огня. Было бы хорошо решить и остальные проблемы, они также важны, однако самым насущным является продолжение режима прекращения огня".

Он же, комментируя решение Турции о направлении своих войск в поддержку Триполи, заявил, что США выступают против любого иностранного вмешательства в ливийский конфликт.

"Что касается внешних игроков, то мы очень заинтересованы в том, чтобы не было никакой внешней, иностранной интервенции. Мы не хотим, чтобы конфликт расширялся и дальше, в нынешней ситуации иностранное вмешательство только усугубляет гуманитарный кризис в стране", - подчеркнул дипломат.

В то же время, представитель госдепартамента США, сопровождающий Помпео в поездке, заявил журналистам, что ливийский конфликт все больше становится похожим на Сирию.

"Я думаю, что все настолько сложно, и все там уже увязли, что у меня умеренные ожидания", - сказал он.

Пресс-служба правительства ФРГ ранее сообщила, что в конференции примут участие следующие страны: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, БЕРЛИН, ПРИБЫТИЕ


Похожие новости


Помпео: хуже Сулеймани - только бен Ладен Помпео отказался давать пояснения в конгрессе на слушаниях по Ирану Помпео посетит Украину в конце января Помпео допускает крушение украинского самолета в Иране из-за неисправности Помпео призвал к переговорам в Венесуэле с целью формирования переходного правительства Трамп принимал решение об ударе беспилотником в Багдаде на основании разведданных - Помпео

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]